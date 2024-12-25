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موظفون لا يحملون ثانوية يقومون بأعمال محاسبية بصحة إربد

منذ دقيقة واحدة
موظفون لا يحملون ثانوية يقومون بأعمال محاسبية بصحة إربد

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، تكليف موظفين من الفئة الثالثة مؤهلاتهم العلمية دون الثانوية العامة، لقبض الإيرادات والقيام بأعمال محاسبية بين عامي 2017 و 2022.
وقال الديوان في ملاحظته إنّ ذلك يأتي خلافًا لأحكام المادة 58 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2020
وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول.
وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء طالب بكتاب رسمي في 14 حزيران من عام 2023 بتصويب المخالفات وتم تصويب عدد منها وما زال الموضوع قيد المتابعة


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