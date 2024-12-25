توجيهات بتقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات

وطنا اليوم:أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير استمرار المؤسسة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات الكهربائية وتمكين التجار من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة عليها إلى نهاية العام الحالي.

وقالت المهندسة الزهير خلال زيارتها هيئة مستثمري المناطق الحرة إن المؤسسة ستواصل نهجها التشاركي مع جميع القطاعات وعلى رأسها الهيئة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه قطاع تجار المركبات الكهربائيّة، مشيرة إلى أن المؤسسة اتخذت قرارات عديدة من شأنها تسريع عملية التخليص على المركبات، منوّهة إلى أن المؤسسة ستواصل اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى جميع الآراء من الأطراف ذات العلاقة، لتحقيق رؤية جلالة الملك في توثيق التشاركية والتعاون بين القطاعين العامّ والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشاد نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي بالتعاون الوثيق بين المؤسسة والهيئة والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والتوجيهات الصادرة عن المؤسسة والتسهيلات المقدمة، مثمنا زيارة مدير عام المواصفات والمقاييس وحرص المؤسسة على الاستماع للآراء ووجهات النظر كافة، مؤكدا بأن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائيّة أنصف القطاع ومنع حصول خسائر بحق التجار.

وأشار الرفاعي إلى التعاون المقدم من مراكز الفحص في ظل اتمتة الخدمات المقدمة من المؤسسة وتعاون الجهات المعنية.

كما زارت المهندسة الزهير مراكز الفحص المعتمدة واستمعت إلى إيجاز قدمه القائمون على المراكز حول آلية الفحص المتبعة والفحوصات اللازمة للتحقق من تلبية المركبات المفحوصة للاشتراطات التي تضعها المؤسسة وتهدف إلى سلامة ومأمونية هذه المركبات.

وتابعت المهندسة الزهير عملية فحص المركبات والمراحل التي تمر بها من دخولها إلى مركز الفحص إلى حين اكتمال الفحص.

كما اجتمعت المهندسة الزهير بمساعد مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء حيث تم بحث التعاون القائم بين المؤسسة ودائرة الجمارك لناحية التسهيلات المقدمة للقطاعات التجارية وتقديم الخدمة الفضلى للقطاعات ومتلقي الخدمة.

وتفقدت المهندسة الزهير مكتب المؤسسة في المنطقة الحرة حيث التقت موظفي المكتب واستمعت إلى إيجاز قدمه رئيس المركز حول الخدمات المقدمة، وشددت على تقديم كل التسهيلات الممكنة وتسريع إنجاز المعاملات.