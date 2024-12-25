العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه

وطنا اليوم_عمان- 25 كانون الأول (بترا)- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، احتفال نادي الضباط المتقاعدين-عمان، بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسه.

وقال العيسوي، في كلمة له خلال الحفل، الذي أقيم في مقر النادي بمنطقة الجندويل، وأداره مدير النادي العقيد المتقاعد المهندس حسين الفراهيد، إن المتقاعدين العسكريين في مختلف مواقعهم، ومن مختلف الأجهزة والأصناف والرتب، دائمًا في قلب ووجدان جلالة الملك، باعتبارهم مصدر فخر واعتزاز وتقدير لجلالته ولجميع الأردنيين.

وأشار العيسوي إلى حرص واهتمام جلالة الملك على تفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن بمختلف مناطق المملكة، خاصة المتقاعدين العسكريين.

ولفت العيسوي إلى التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة توفير الرعاية وتحسين الظروف المعيشية، للمتقاعدين العسكريين، من ضباط وضباط صف وأفراد، تقديراً من جلالته للعطاء المتميز والتضحيات الجليلة التي تقدمونها، في سبيل الدفاع عن حمى الوطن، وصون مقدراته وحماية منجزاته.

وأكد العيسوي أهمية دور المتقاعدين العسكريين، كبيوت خبرة، في مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها جلالة الملك، بمختلف المجالات.

وأشار العيسوي، في كلمته، إلى موقف الأردن وجهود جلالة الملك المتواصلة، سياسيا وإنسانيا، وعلى مختلف المستويات، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى الجهود الإغاثية المستمرة، التي يقدمها الأردن للأشقاء هنالك.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك الحكيمة، ووعي شعبه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، سيبقى قويا وعصيا على جميع التحديات، موضحا أن الأردن قدم، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، نموذجا وصورة ناصعة لتماسك الجبهة الداخلية.

وخلال الاحتفال، ثمن مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اهتمام جلالة الملك بالمتقاعدين العسكريين، وإطلاق العديد من المبادرات الملكية لخدمتهم ورعايتهم.

ولفت الشوبكي إلى أهمية المبادرة المكرمة الملكية بإنشاء أندية للمتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، والتي صممت ونفذت بأفضل المواصفات، لتوفر جميع الخدمات، تقديرا من جلالته للجهود والتضحيات التي قدموا ويقدموها للوطن.

وثمن الشوبكي التكريم الملكي للمتقاعدين العسكريين، بتخصيص الخامس عشر من شباط من كل عام، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ليكون يوماً أردنياً وطنياً بامتياز، تقديراً من جلالته لتضحياتهم وجهودهم.

وأكد الشوبكي أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لتنفيذ التوجيهات الملكية في توفير فرص العمل للمتقاعدين العسكريين ومتابعة شؤونهم وتحسين معيشتهم.

من جهته، أكد العميد المتقاعد سامي المجالي، أن سياسة جلالة الملك الحكيمة جنبت الوطن تداعيات الأزمات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وعبر المجالي عن اعتزازه وزملائه المتقاعدين بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك لمساندة الأشقاء في فلسطين، مبينا أنه لا يوجد موقف يتقدم على الموقف الأردني.

وفي مداخلات لهم، ثمن الحضور الاهتمام والحرص الملكي المتواصل لرعاية المتقاعدين العسكريين في مختلف المجالات، وقربه منهم.

كما اشادوا بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك، على الصعيد الداخلي والخارجي، معربين عن اعتزازهم بالإنجازات والتطوير والتحديث، التي شهدها الأردن في عهد جلالة الملك.

وثمنوا مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المناصرة للأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها في حمايتها والمحافظة على عروبتها.

ويولي جلالة الملك المتقاعدين العسكريين اهتمام كبيرا، إذ يحرص على توفير الدعم الصحي الاجتماعي والاقتصادي لهم، بما يضمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة، وإطلاق العديد من المبادرات الملكية التي تهدف إلى تحسين حياة المتقاعدين العسكريين وتوفير فرص جديدة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.

وحضر لاحتفال عدد من المتقاعدين العسكريين، رواد النادي، الذي تأسس عام 1974، لخدمة المتقاعدين العسكريين من مختلف الصنوف والأجهزة الأمنية.