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زوجة راغب علامة تدافع عنه بعد الفيديو الأخير: عيب

منذ دقيقتان
زوجة راغب علامة تدافع عنه بعد الفيديو الأخير: عيب

وطنا اليوم:دافعت جيهان علامة عن زوجها الفنان اللبناني راغب علامة، عقب الهجوم الواسع الذي تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي والتخريب الذي طال مدرسة يملكها في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقالت جيهان علامة:: “جميع المدارس التي أسسها -راغب علامة- موجودة في وطنه، وتحديدا في ضواحي بيروت، حيث ولد ونشأ. كان مصرا على إنشاء المؤسسات التعليمية في منطقته ليعود النفع مباشرة على أهل مجتمعه”.
وأضافت عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام أنه: “من المؤسف أن يكون الرد على كل ما قدمه (راغب علامة) هو الكراهية والحقد من بعض المجموعات”.
وتابعت علامة: “هؤلاء الأفراد ومعظمهم من الشباب، يجوبون الشوارع في وقت يحاول فيه الوطن أن يضمد جراحه من الحرب التي أثرت على كل منا بطرق مختلفة”.
وقالت في دفاعها عن الفنان اللبناني، إنه “لأمر مؤلم أن نرى هذا الجحود تجاه جهود كانت تهدف إلى النهوض بهم وتعليمهم. عيب!”.
وكان راغب علامة قد تعرض لهجوم واسع إلى جانب تخريب ممتلكاته في الضاحية الجنوبية بسبب تداول فيديو منسوب له يتناول فيه بكلام اعتبر “مسيئ” الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصرالله.
وأصدر الفنان نفيا رسميا لهذا الفيديو، معتبرا إياه ملفقا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي


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