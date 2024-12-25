بعد المستشفيات.. قرار سوري جديد بشأن جامعتي تشرين والبعث وأسماء الأسد

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، تعديل اسمي جامعتي تشرين والبعث العريقتين.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وموقع من رئيس الوزراء الجديد محمد البشير، بتعديل اسم جامعة تشرين في اللاذقية إلى “جامعة اللاذقية”، وجامعة البعث في حمص إلى “جامعة حمص”.

وكانت السلطات الجديدة أعلنت الثلاثاء، تعديل أسماء مستشفيات مرتبطة بنظام الأسد.

وتعمل الفصائل المسلحة على إزالة صور الرئيسين السابقين حافظ وبشار الأسد، منذ سيطرتها على البلاد وفرار الأخير إلى موسكو في 8 ديسمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بحل مجلس أمناء مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية”، التي كانت تديرها أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد .

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات شاملة تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، في ظل التحولات السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام.

تُعد مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” واحدة من أبرز المؤسسات التي ارتبطت بشكل مباشر بأسماء الأسد، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم الدعم لمشاريع اجتماعية واقتصادية اعتُبرت واجهة لإحكام السيطرة على موارد البلاد

وجاء في بيان صدر عن وزير الصحة للسوري: “بناء على قرار القيادة العامة بتكليف وزارة الصحة بإدارة المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مقتضيات المصلحة العامة.. يقرر ما يلي”:

مادة 1_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح: المستشفى الوطني الجامعي (National University Hospital).

مادة 2_ يعدل تسمية مستشفى جامعة البعث ليصبح: مستشفى حمص الجامعي (Homs University Hospital).

مادة 3_ يعدل تسمية مشفى باسل الأسد بالقرداحة ليصبح : المستشفى الوطني بالقرداحة: (National Hospital in Qardaha)

مادة 4_ يعدل تسمية مشفى الباسل في محافظة حمص السخنة ليصبح: المستشفى الوطني بالسخنة (National Hospital Sokhna).

مادة 5_ يعدل تسمية مشفى باسل الأسد بالقريتين ليصبح: المستشفى الوطني بالقريتين (National Hospital in Al-Qaryatayn).

مادة 6_ يعدل تسمية مشفى الباسل الوطني في تلكلخ ليصبح: المستشفى الوطني في تلكلخ (National Hospital in Talkalakh).

مادة7_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل الجراحة القلب بدمشق ليصبح: مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب (Damascus Hospital For Heart Diseases and Surgery).

مادة 8_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي بحماة ليصبح: مستشفى التوليد والأطفال بحماة (Hama Maternity and Children’s Hospita).

مادة 9_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل بصلخد ليصبح: “المستشفى الوطني بصلخد (National Hospital in Salkhad).

مادة 10_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب ليصبح: مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب (Aleppo Hospital For Heart Diseases and Surgery)

مادة 11_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس ليصبح: المستشفى الوطني بطرطوس (Tartous National Hospital).

مادة 12_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب باللاذقية ليصبح: مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب ( Lattikia For Heart Diseases and Surgery).

مادة 13_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور ليصبح: مستشفى دير الزور الوطني (Deir Ezzor National Hospital).

مادة 14_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة ليصبح: مستشفى الجولان الوطني (GOLAN National Hospital).

مادة 15_ يوقف العمل بأحكام الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .

مادة 16_ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.