وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023، عن وجود 36 مديرا بلا مديريات في وزارة الاشغال العامة والاسكان، إذ تبين وجود 99 مسمى مدير مقابل 63 مديرية في جدول التشكيلات.

وجاء في التقرير أنه رصد عدم تطابق عدد المسميات الفعلية البالغة 99 مسمى بمستوى مدير مع عدد المديريات بجدول تشكيلات الوزارة البالغة 63 مديرية، وكذلك مع عدد المديريات وفقا للهيكل التنظيمي البالغة 45 مديرية.

وكشف عن عدم الإلتزام بنظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019 وذلك باضافة مديريات، وفصل وإلغاء مديريات أخرى، واستحداث وحدات ودون تعديل النظام.

وقال التقرير إن عدد الموظفين العاملين بوظائف اشرافية يتجاوز عددهم عدد الاقسام والشعب على الهيكل التنظيمي.

وبين وجود 101 موظف يشغلون وظائف إشرافية بالرغم من أن فئاتهم ودرجاتهم لا تؤهلهم لإشغالها خلافاً لأحكام المادة (7) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف