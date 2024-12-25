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23 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ دقيقة واحدة
23 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الأربعاء، إلى 45,361 شهيدا و107,803 إصابات، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ 446 للحرب على القطاع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم


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