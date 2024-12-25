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التلفزيون الأردني يدفع 10 آلاف دينار شهريا لـ محطة متوقفة منذ 15 عاما

منذ دقيقة واحدة
التلفزيون الأردني يدفع 10 آلاف دينار شهريا لـ محطة متوقفة منذ 15 عاما

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023، عن قيام التلفزيون الأردني، بدفع 10 آلاف دينار شهريا فواتير كهرباء عن محطة متوقفة عن العمل منذ 15 عاما.
وجاء في التقرير، قيام المؤسسة بأعمال صيانة كهربائية لمحطة ارسال الخرانة بقيمة 5,929 دينارا بموجب مستند الصرف رقم (54) تاريخ 2019/4/17 وكذلك دفع فواتير كهرباء بحوالي 10,000 دينار شهريا على الرغم من ان المحطة متوقفة عن العمل منذ عام 2009


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