الحنيفات ونظيره المصري يطلعان على مشروعات زراعية في مصر

وطنا اليوم:اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره المصري علاء فاروق، اليوم الأربعاء، على إنجازات ومشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة في مقر الجهاز بالدلتا الجديدة، بحضور مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، وعدد من المسؤولين في وزارتي الزراعة في الأردن ومصر، حيث تم استعراض إنجازات وأنشطة ومشروعات الجهاز، وما تم تحقيقه لدعم قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر، وجهود استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، ومشروع الدلتا الجديدة، فضلا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتصنيع الزراعي.

وتضمنت الزيارة، تفقد الزراعات الحالية بالدلتا الجديدة، وأنظمة الري الحديثة والمتطورة، والأنشطة الملحقة بالمشروع، والتي تشمل: زراعات الموالح، والبطاطس، والقمح، وبنجر السكر، ومزرعة الإنتاج الحيواني والمنطقة الصناعية واللوجستية.

بدوره، أشاد الحنيفات بالمشروعات التي ينفذها الجهاز، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر، والتكامل الزراعي الصناعي، وجهود زيادة الرقعة الزراعية، وتكثيف التعاون الزراعي مع مصر، من خلال مشروعات مشتركة مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب المتميزة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

من جهته، أكد فاروق، أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ربوع مصر، وخاصة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الزراعية والصناعية واللوجستية المتكاملة التي ينفذها الجهاز؛ بهدف المساهمة بتحقيق التنمية الشاملة، والتوسع الأفقي، وتعظيم الإنتاج، وتوفير المنتجات الزراعية بجودة وأسعار مناسبة، وتقليل الاستيراد من الخارج، وتقليل الفجوة، إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.