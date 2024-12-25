الأردن يعزي أذربيجان بضحايا تحطم الطائرة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب أذربيجان، جراء حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذرية في مدينة أكتاو في كازاخستان، مما أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن الأردن ووقوفه مع حكومة وشعب جمهورية أذربيجان في هذا الحادث الأليم.

وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.