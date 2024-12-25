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ترامب: سأسعى لتطبيق الإعدام على هذه الفئات

منذ 4 ساعات
ترامب: سأسعى لتطبيق الإعدام على هذه الفئات

وطنا اليوم_قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب- أمس الثلاثاء- إنه سيوجه وزارة العدل إلى “السعي بقوة” لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين من “المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش” حين يتولى السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” ردا على إعلان الرئيس الحالي جو بايدن- أول أمس- أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام، لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.

وندد الفريق الانتقالي لترامب بقرار الرئيس، ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم “من بين أسوأ القتلة في العالم”.

وقال الرئيس المنتخب: “بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.

وكان ترامب أعاد تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية فترة ولايته الأولى من العام 2017 إلى 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاما.

وفي المقابل، كان بايدن- الذي ترشح للرئاسة- معارضا لهذه العقوبة وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في كانون الثاني/ يناير 2021.


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