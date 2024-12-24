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مناقشة رسالة ماجستير حول دور المنصات الرقمية في تعزيز مشاركة المرأة الأردنية سياسيًا

منذ دقيقتان
مناقشة رسالة ماجستير حول دور المنصات الرقمية في تعزيز مشاركة المرأة الأردنية سياسيًا
وطنا اليوم:شهدت كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، يوم الاثنين الموافق 23/12/2024، مناقشة رسالة الماجستير المعنونة: “دور المنصات الرقمية للأحزاب الأردنية في تعزيز اتجاهات المرأة الأردنية نحو المشاركة السياسية” للباحثة بشرى زكريا جلابنة البلوي
تناولت الرسالة دور المنصات الرقمية في دعم الأحزاب السياسية وتشجيع المرأة الأردنية على الانخراط في العملية السياسية. اعتمدت الدراسة على أسس علمية متينة ودراسات ميدانية حديثة، مسلطة الضوء على أهمية المنصات الرقمية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
لجنة المناقشة تألفت من:
•الدكتور عبد الله الجلابنة، مشرفًا ورئيسًا.
•الدكتور تحسين شرادقة، مناقشًا داخليًا.
•الأستاذ الدكتور هاني أخو رشيدة، نائب رئيس جامعة آل البيت، مناقشًا خارجيًا.
وأشادت اللجنة بموضوع الرسالة المستحدث وأكدت أنه يستحق النشر والاستفادة منه كمرجع علمي في الأبحاث الأكاديمية. كما أبدت إعجابها بالمستوى العلمي والتحليل الدقيق الذي قدمته الطالبة، ووصفت الرسالة بأنها واحدة من الدراسات التي تسهم في تعزيز فهم العلاقة بين المنصات الرقمية والمشاركة السياسية.خاصة في ظل التحولات الاجتماعية
والسياسية المتسارعة.
وحضر المناقشة عدد من أساتذة الجامعة وشخصيات أكاديمية بارزة، بالإضافة إلى أفراد عائلة الطالبة، الذين عبّروا عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبي

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