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زيادة أجور عمال المياومة ببلدية برقش 30 دينارا شهريا

منذ 3 دقائق
زيادة أجور عمال المياومة ببلدية برقش 30 دينارا شهريا

وطنا اليوم:قرر المجلس البلدي لبلدية برقش في لواء الكورة بمحافظة إربد، زيادة أجور عمال المياومة.
وقال رئيس البلدية برقش خالد الفقية، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الزيادة هي دينار واحد عن كل يوم عمل أي 30 دينارا شهريا، حيث سيشمل القرار 35 عاملا من عمال الوطن.
وأضاف أن قرار زيادة أجور عمال المياومة يأتي تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في خدمة البلدية والمجتمع المحلي، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم عمال المياومة وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم لخدمة أبناء المنطقة.


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