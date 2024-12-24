الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 51 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 445 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45338 شهيدا و107764 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023