انخفاض الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.25 مليار دينار

وطنا اليوم:واصلت الفاتورة النفطية للمملكة تراجعها منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، لتسجل 2.249 مليار دينار، مقارنة بـ2.567 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي لهذا العام بنسبة 12.4 بالمئة.

إلى ذلك، بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، حوالي 318 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى من قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بقيمة 696 مليون دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 680 مليون دينار، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” حوالي 416 مليون دينار، والديزل “سولار” بنحو 414 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 33 مليون دينار، والكاز بنحو 10 مليون دينار