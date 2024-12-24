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إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

منذ 22 ثانية
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون، يوم الخميس الموافق 26/12/2024، ويوم الخميس الموافق 2/1/2025.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.


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