تغريدة إعلامي حول سوريا تفجر زوبعة في العراق

وطنا اليوم:انشغل العديد من العراقيين خلال الساعات الماضية بخبر توقيف الصحافي صالح الحمداني عن العمل في التلفزيون العراقي.

وانهالت المواقف المؤيدة للمذيع والصحافي العراقي على مواقع التواصل لا سيما فيسبوك و”إكس”.

كما استنكر العديد من متابعي الحمداني على منصة “إكس”، تصرف السلطات العراقية المعنية، معتبرين أن حرية التعبير تضيق يوما بعد يوم في البلاد.

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أما سبب هذه الضجة فيعود إلى تعليق نشره الصحافي على حسابه في فيسبوك، أمس، اعتبر فيه أن الخطوات متسارعة جدا في سوريا، مضيفا أن السلطات الجديدة تمكنت في أسبوعين من تحقيق ما لم يصل له العراق في 20 سنة.

وما هي إلا ساعات حتى أبلغ الحمداني بتعليق برنامجه على التلفزيون الرسمي.

فيما اعتبر الحمداني أن “حرية التعبير في أسوأ حالتها في العراق”.

كما دعا “على رئيس الجمهورية، وحامي الدستور التحرك من أجل وقف هدر الحق في حرية التعبير المصانة بحسب المادة 38 من الدستور”، وفق ما أكد بتغريدة على حسابه في “إكس” أمس الاثنين.

أتت تلك الضجة بعدما أفيد بأن رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، أوقف المذيع صالح الحمداني عن العمل في الشبكة بشكل رسمي.