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الفنانة ريم السواس تودع العام 2024 باغنية ” يا نونا “

منذ 29 ثانية
الفنانة ريم السواس تودع العام 2024 باغنية ” يا نونا “

وطنا اليوم:اطلقت الفنانة ريم السواس احدث اعمالها الغنائية بعنوان ” يا نونا ” وتم تصوريها بأسلوب الفيديو كليب نحن إدارة المخرج سامر الخطيب ، وهي من كلمات ادريس حبيب ، ومن الحان طلال الداعور ، ومكس وماستر فؤاد جنيد ، ومن انتاج نهوند برودكشن .
وتضمن الفيديو كليب لوحات استعراضية راقصة تعكس الجمال الطبيعي العربي ، ليتخطى العمل الجديد حاجز المليون مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب فقط بعد ٢٤ ساعة من اطلاق العمل.
” يا نونا ” تم اطلاقها على القناة الرسمية اليوتيوب للفنانة ريم السواس ، وعلى كافة المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الاذاعية والفضائيات الخليجية والعربية .
للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :

 


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