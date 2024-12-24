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منظمة أميركية: الصحافي أوستن تايس لا يزال حياً

منذ 55 ثانية
منظمة أميركية: الصحافي أوستن تايس لا يزال حياً

وطنا اليوم:قالت منظمة “هوستيدج إيد وورلدوايد” الأميركية غير الحكومية الثلاثاء إنها على ثقة بأن الصحفي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة، لكنها لم تكشف أي معلومات ملموسة حول مكان تواجده.
وقال نزار زكا من هذه المنظمة “لدينا معلومات تفيد بأن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى كانون الثاني/يناير 2024، لكن الرئيس الأميركي قال في آب/أغسطس أنه على قيد الحياة، ونحن على ثقة بأنه على قيد الحياة اليوم”.


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