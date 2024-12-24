بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك القاهرة عمان يجري تجربة الاخلاء الوهمية السنوية في مباني الادارة العامة

منذ 35 ثانية
بنك القاهرة عمان يجري تجربة الاخلاء الوهمية السنوية في مباني الادارة العامة

وطنا اليوم:استنادا لتعليمات البنك المركزي بأجراء تمارين اخلاء وهمية، فقد أجرى بنك القاهرة عمان تمرين اخلاء وهمي بحضور مندوبين من مديرية الامن العام وبأشراف لجنة السلامة والصحة المهنية، حيث قامت فرق الطوارئ بتنظيم عملية الاخلاء وانجاحها بالشكل المطلوب، فقد تمت تجربة الاخلاء المعلنة في جميع مباني الادارة العامة لبنك القاهرة عمان الواقعة في وادي صقرة.
حيث شملت التجربة التي أجريت صباح يوم الخميس الموافق 19/ 12/ 2024 مشاركة كافة موظفي مباني الإدارة العامة والمؤلف من عدة طوابق للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة خلال عمليات الاخلاء، وتطبيق العاملين لشروط السلامة والصحة المهنية التي تحول دون وقوع حوادث أثناء التجربة وتلافي حدوث الاصابات.
تعد التجربة محاكاة عملية من أجل تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع عملية الاخلاء عند وقوع الحوادث لا قدر الله ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين ومعرفة التصرف الصحيح حال وقوع الحدث، حيث تمت عملية الاخلاء وتدريب الموظفين حسب الاجراءات المتبعة وبالوقت المحدد والمناسب وبنجاح تام.
يحرص بنك القاهرة عمان على اجراء تجارب اخلاء بشكل دوري، حرصا على تدريب جميع موظفيه على اتباع التعليمات بدقة عند التعامل مع اي حادث مستقبلا لا قدر الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:32

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4% خلال 10 أشهر

12:37

زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

12:32

إيصال مستلزمات الشتاء لغزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة

12:26

الجعفري يهاجم الأسد من موسكو: لم يكن لدينا نظام بل منظومة مافيا

12:20

تركيا تعلن أعداد السوريين العائدين منذ سقوط الأسد

12:08

الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها

11:55

الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

11:51

وقف صيد الأسماك المتوطنّة في خليج العقبة لمدة 4 أشهر

11:31

الجمارك الأردنية : مكافحة التهريب تضبط (233) كف حشيش

11:27

إحراق شجرة في حماة يشعل تظاهرة بدمشق

11:16

اتهموا بممارسة السحر والشعوذة.. أكثر من 200 قتيل بمذبحة في هاييتي

11:12

المجالي يتفقد الاسواق الحرة في مركز جابر الحدودي

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-12-2024غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة اللهوفيات الاثنين 23-12-2024وفيات الأحد 22-12-2024الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاوي