بنك القاهرة عمان يجري تجربة الاخلاء الوهمية السنوية في مباني الادارة العامة

وطنا اليوم:استنادا لتعليمات البنك المركزي بأجراء تمارين اخلاء وهمية، فقد أجرى بنك القاهرة عمان تمرين اخلاء وهمي بحضور مندوبين من مديرية الامن العام وبأشراف لجنة السلامة والصحة المهنية، حيث قامت فرق الطوارئ بتنظيم عملية الاخلاء وانجاحها بالشكل المطلوب، فقد تمت تجربة الاخلاء المعلنة في جميع مباني الادارة العامة لبنك القاهرة عمان الواقعة في وادي صقرة.

حيث شملت التجربة التي أجريت صباح يوم الخميس الموافق 19/ 12/ 2024 مشاركة كافة موظفي مباني الإدارة العامة والمؤلف من عدة طوابق للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة خلال عمليات الاخلاء، وتطبيق العاملين لشروط السلامة والصحة المهنية التي تحول دون وقوع حوادث أثناء التجربة وتلافي حدوث الاصابات.

تعد التجربة محاكاة عملية من أجل تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع عملية الاخلاء عند وقوع الحوادث لا قدر الله ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين ومعرفة التصرف الصحيح حال وقوع الحدث، حيث تمت عملية الاخلاء وتدريب الموظفين حسب الاجراءات المتبعة وبالوقت المحدد والمناسب وبنجاح تام.

يحرص بنك القاهرة عمان على اجراء تجارب اخلاء بشكل دوري، حرصا على تدريب جميع موظفيه على اتباع التعليمات بدقة عند التعامل مع اي حادث مستقبلا لا قدر الله.