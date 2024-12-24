نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4% خلال 10 أشهر

وطنا اليوم:نمت الصادرات الوطنية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.0 بالمئة لتبلغ قيمتها 7.160 مليار دينار، مقابل 6.883 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الثلاثاء، الى ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي لهذا العام بنسبة 5.9 بالمئة، لتسجل 7.876 مليار دينار، مقارنة مع 7.436 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاد تصديره لذات الفترة 716 مليون دينار، بارتفاع نسبته 29.5 بالمئة، مقارنة مع 553 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

إلى ذلك، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة بشكل طفيف حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.2 بالمئة، لتصل إلى 15.665 مليار دينار، مقابل 15.641 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا للتقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة “الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية” حتى نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 5.1 بالمئة، ليصل إلى 7.789 مليار دينار، مقابل 8.205 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة لتغطية الصادرات للمستوردات، فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48 بالمئة لنفس الفترة من عام 2023 بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.

كما بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الأول من عام 2024 ما مقداره 812 مليون دينار، منها 747 مليون دينار للصادرات الوطنية و65 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.653 مليون دينار، ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 841 مليون خلال تشرين الأول من العام الحالي.

ويعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمئة مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 17.1 بالمئة والمعاد تصديره بنسبة 4.8 بالمئة، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 5.4 بالمئة، ما ادى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.7 بالمئة.

ووصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الأول وحده الى 49 بالمئة مقارنة بنسبة 40 بالمئة في نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية