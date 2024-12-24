زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

وطنا اليوم:أكدت شركة زين الأردن، أن التعديل الذي طرأ على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم يؤثر على قيمة الاقتطاع الشهري لكل مشترك في الوقت الحالي.

وأضافت الشركة في تصريح، ان الشركة قامت بتقديم خصم يترواح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.

وأوضحت زين بأن أي مشترك قام بشحن خطّه خلال الأيام الماضية على الاشتراكات الجديدة، فإنه سيتم إعادة قيمة الفرق إلى رصيده اليوم.