بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

منذ دقيقتان
زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

وطنا اليوم:أكدت شركة زين الأردن، أن التعديل الذي طرأ على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم يؤثر على قيمة الاقتطاع الشهري لكل مشترك في الوقت الحالي.
وأضافت الشركة في تصريح، ان الشركة قامت بتقديم خصم يترواح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.
وأوضحت زين بأن أي مشترك قام بشحن خطّه خلال الأيام الماضية على الاشتراكات الجديدة، فإنه سيتم إعادة قيمة الفرق إلى رصيده اليوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

إيصال مستلزمات الشتاء لغزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة

12:26

الجعفري يهاجم الأسد من موسكو: لم يكن لدينا نظام بل منظومة مافيا

12:20

تركيا تعلن أعداد السوريين العائدين منذ سقوط الأسد

12:08

الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها

11:55

الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

11:51

وقف صيد الأسماك المتوطنّة في خليج العقبة لمدة 4 أشهر

11:31

الجمارك الأردنية : مكافحة التهريب تضبط (233) كف حشيش

11:27

إحراق شجرة في حماة يشعل تظاهرة بدمشق

11:16

اتهموا بممارسة السحر والشعوذة.. أكثر من 200 قتيل بمذبحة في هاييتي

11:12

المجالي يتفقد الاسواق الحرة في مركز جابر الحدودي

11:08

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

10:58

التعليم العالي للخريجين : اعتماد الهوية الشخصية لاستلام الرديات أو المخصصات المالية

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-12-2024غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة اللهوفيات الاثنين 23-12-2024وفيات الأحد 22-12-2024الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاوي