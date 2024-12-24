إيصال مستلزمات الشتاء لغزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة

وطنا اليوم:سلمت المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ممثلة بمركز التنسيق المدني العسكري ، اليوم الثلاثاء، ما يقارب 188 ألف مادة من المستلزمات الشتوية الضرورية إلى قطاع غزة.

وشملت المساعدات الخيام، الأغطية المطرية، المراتب، البطانيات، الوسائد وغيرها من مستلزمات الإيواء الأساسية، حيث جرى تسليم المستلزمات إلى شركاء الأمم المتحدة العاملين في القطاع، تمهيداً لتوزيعها على الأسر المحتاجة في خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة في ظل القيود التي توضع على وصول المساعدات.

وتقوم القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب على بدور محوري في تنسيق حركة المساعدات عبر الممر الأردني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية اذ تمكنت ومن خلال هذا التنسيق، من إيصال المساعدات الحيوية إلى غزة.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إنه من الضروري للغاية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة، ونحن في الهيئة نبذل جهودًا كبيرة لضمان استمراريتها.

وأضاف: “نعتبر شراكتنا مع المنظمة الدولية للهجرة والعديد من المنظمات الإنسانية الأخرى أمرا حيويا لتحقيق هذا الهدف المشترك ونعتز بدورنا كجهة موثوقة تسهم في إيصال المساعدات إلى غزة”، مشيراً إلى أن الإغلاقات المتكررة للحدود، والمعابر المحدودة وقيود الوصول تشكل عوائق كبيرة تستمر في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة.

من جهتها، أوضحت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن تايمة كيرت، إن هذه الشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، تجسد قوة وأهمية التعاون في الاستجابة الإنسانية، ورغم التحديات الضخمة التي يتم التعامل معها لضمان وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنهم مستمرون في العمل الإغاثي، مؤكدة أن الجهد الإنساني أمر بالغ الأهمية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت 12مركبة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم جهود القوات المسلحة الأردنية وتعزيز قدرتها على تسهيل إيصال المساعدات عبر الأردن، حيث من المقرر تسليم مركبتين إضافيتين إلى جانب معدات الاتصال في بداية العام المقبل.

كما وفرت الاستجابة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة أكثر من 970 الف من المساعدات المنقذة للأرواح إلى غزة عبر معابر الأردن ومصر وقبرص منذ عام 2023.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة في الأردن منذ تأسيسها عام 1994، كانت رائدة في قضايا إدارة الهجرة على مدار 30 عاماً، حيث تعمل بشراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.