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عدوان إسرائيلي على مخيم طولكرم: شهيد وتدمير كبير في البنية التحتية

منذ 20 ثانية
عدوان إسرائيلي على مخيم طولكرم: شهيد وتدمير كبير في البنية التحتية

وطنا اليوم:استشهد فجر الثلاثاء، فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان من داخل المخيم، بأن الفتى فتحي سعيد عودة سالم، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه في حارة الحدايدة في المخيم.
وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد، وأطلقت النار تجاههم.
واقتحمت قوة كبير من جيش وآليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت صوب المخيم، بعد اكتشاف وجود قوات خاصة من جيش الاحتلال في حارة الحدايدة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية تجاهه، ونشرت قناصتها على العمارات العالية المحيطة به وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل شيء متحرك.
وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في مختلف حارات المخيم، منها: “المدارس، المقاطعة، المطار، العكاشة، المربعة”، طالت شبكة المياه في حارة المقاطعة، وهدم ممتلكات المواطنين العامة والخاصة من جدران وآرمات عدد من المحلات التجارية والمنازل والمنشآت والمركبات، وجزء من جدران مسجد السلام وقامت بوضع سواتر ترابية على مدخله.
وتسبب عدوان الاحتلال على المخيم في انقطاع التيار الكهربائي وتشويش في شبكات الإنترنت عن أجزاء واسعة من حاراته.
ودارت اشتباكات عنيفة في المخيم، مع سماع أصوات انفجارات ضخمة.
في وقت سابق، جابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء مدينة طولكرم، وتحديدا الحي الغربي، والحي الشرقي، ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارع الحدادين.


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