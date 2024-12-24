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الأردن يرسل مخبزا متنقلا بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة

منذ 38 ثانية
الأردن يرسل مخبزا متنقلا بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، انطلقت الاثنين، مبادرة أردنية جديدة لدعم الأشقاء في غزة، وهي مخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.
وسيبدأ المخبز إنتاجه فور وصوله إلى غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب هناك، إذ سيعمل بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen)؛ وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.
ويأتي إرسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً، إلى غزة.


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