وطنا اليوم:قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع سنبدأ تعاونا إستراتيجيا واسعا مع قطر

وولقد جهنا دعوة لأمير قطر لزيارة سوريا.

وقال الشرع:

قطر أبدت استعدادها لبدء استثمارات واسعة في سوريا

الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري.

الجانب القطري أبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية.

سنبدأ تعاونا إستراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة.

العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق.

مشاركة دولة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

قطر لها أولوية خاصة في سوريا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري.

نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.

وقال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي إن موقف دولة قطر ثابت في الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها، مشددا على أن الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض للوصاية من أحد.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي وصل إلى دمشق، في أول زيارة لوفد قطري رفيع المستوى إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 13 عاماً مع النظام السابق في عهد الرئيس بشار الأسد.

وجاء في بيان نشرته الخارجية القطرية «وصل إلى دمشق، اليوم، أول وفد قطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وذلك بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت نحو 13 عاماً، بسبب محاولاته الوحشية لقمع ثورة الشعب السوري الشقيق ونضاله الملهم من أجل العدالة والحرية والتنمية والازدهار».