بنما ترفض تهديد ترامب باستعادة السيطرة على قناتها

وطنا اليوم:رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو الأحد، تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب باستعادة السيطرة على “قناة بنما”، الممر بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ومن دون أن يذكر ترامب بالاسم، قال مولينو في مقطع فيديو على منصة “إكس”، إن “القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وبصفتي بنميّا، أرفض بشدة أي تعبير يشوه هذه الحقيقة”.

ويأتي إعلان رئيس بنما عقب تهديد أطلقه ترامب السبت، على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”.

وكتب ترامب الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل “قواتنا البحرية وتجارتنا يتم التعامل معهما على نحو غير عادل (…) إن رسوم (المرور) التي تفرضها بنما سخيفة”، مضيفا “هذا النهب لبلادنا سيتوقف فورا”.

وقال ترامب، إن “إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا إلى أي جهة أخرى. لم ولن ندعها أبدا تقع في الأيدي الخطأ”.

وشدد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان “التشغيل الآمن والفعال والموثوق” لهذا الطريق المائي “فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش”.

وردّ الرئيس البنمي مطالبا بـ”احترام” بلاده، مؤكدا أن “كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها هو ملك لبنما وسيظل تابعا لها”.

وأضاف أن “سيادة بلدنا واستقلاله أمر غير قابل للتفاوض”.

وشيدت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من القناة وتولت إدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود.

لكن الولايات المتحدة وبنما وقعتا اتفاقيتين في عام 1977 مهدتا الطريق أمام عودة القناة إلى سيطرة بنما بالكامل.

وسلمت الحكومة الأميركية السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.

ويمثل الممر المائي الذي يسمح بعبور ما يصل إلى 14 ألف سفينة سنويا 2.5% من التجارة العالمية المنقولة بحرا.

ولم يتضح حتى الآن كيف سيسعى ترامب لاستعادة السيطرة على القناة، ولن يكون لديه أي سبيل بموجب القانون الدولي إذا قرر المضي قدما في مسعاه للسيطرة عليها.