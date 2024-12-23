عاجل : مونبيليه الفرنسي يحدد سعر بيع التعمري

وطنا اليوم_كشف موقع transfermarket، أن نادي مونبلييه الفرنسي الذي يلعب في صفوفه نجم منتخبنا الوطني موسى التعمري، يتذيل ترتيب الدوري حاليا ويعاني مادياً وأصبح هبوطه أمرا حتميا، وبات يفكر ببيعک موسى التعمري في الميركاتو الشتوي.

وذكر أن النادي الفرنسي حدد سعر بيع اللاعب التعمري عند ٦ مليون دولار و هو أقل من تطلعات التعمري لكن النادي مضطرّاً لذلك.

من جهة أخرى، كشفت مصادر صحفية، أن مونبلييه يرد على فينورد الهولندي ويحدد مبلغ 6 مليون دولار لبيع اللاعب موسى التعمري، حيث أبدى النادي الهولندي رغبته بالتعاقد مع نجم النشامى.

ويعتبر نادي فينورد من كبار الاندية الهولندية ومشارك في دوري أبطال أوروبا.