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أونروا: الأردن سبّاق في إدخال المساعدات لغزة ومساندة الوكالة

منذ 22 ثانية
أونروا: الأردن سبّاق في إدخال المساعدات لغزة ومساندة الوكالة

وطنا اليوم:أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة، أهمية دور الأردن في إدخال المساعدات ومساندة الوكالة، مشيرًا إلى أنه من الدول السبّاقة في هذا المجال.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أعلن في وقت سابق أن الأردن قد طور خطة لتقييم حجم المساعدات الإنسانية المطلوبة في قطاع غزة، والتي تُقدّر بأكثر من 250 شاحنة يوميًا. ووصف أبو حسنة هذه الخطة بأنها “ممتازة”، معتبرًا أنها ستساهم في حل جزء مهم من أزمة المجاعة التي بدأت تهدد شمال قطاع غزة وتمتد تدريجيًا إلى جنوبه.
وقال أبو حسنة ، الأحد، إن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور باستمرار، واصفًا الوضع بأنه “ما بعد الكارثة”.
وأضاف أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع تمثل 6% فقط من حجم الاحتياجات الإنسانية لغزة، حيث يتم إدخال نحو 60 شاحنة مساعدات يوميًا، لافتًا إلى وجود معيقات تحد من إدخال كميات كافية من المساعدات.
وأشار أبو حسنة إلى انهيار كبير في المنظومة الصحية في قطاع غزة، بينا أنه يوجد مئات الآلاف من المرضى، بالإضافة إلى حالة مجاعة حقيقية في شمال القطاع، وظهور مظاهر مجاعة أيضًا في جنوبه.
وبيّن أن الوضع في قطاع غزة يتطلب إدخال مئات الشاحنات يوميًا، إلى جانب توفير المعدات الطبية وقطع الغيار لأجهزة تحلية المياه والصرف الصحي، إضافة إلى مساعدات الإيواء.
وحول قرار السويد وقف تمويل “أونروا”، أعرب أبو حسنة عن أسفه الشديد، مشيرًا إلى أن السويد تُعد من أهم الدول الداعمة للوكالة تمويليًا وسياسيًا.
وطالب أبو حسنة الحكومة السويدية بإعادة النظر في هذا القرار “الخطير وغير المسبوق”، موضحا أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على برنامج التعليم، الذي يُعتبر أحد أهم البرامج التي تنفذها وكالة “أونروا”


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