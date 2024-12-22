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وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن

منذ 3 دقائق
وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن

وطنا اليوم:استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن يائل لمبرت والوفد المرافق لها .
وأكد التلهوني في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وأهمية الاستمرار بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشاد التلهوني بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين معرباً عن تقدير الأردن لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع العدالة في الأردن من خلال المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها وتعزيزها بما يخدم تطور وتطوير قطاع العدالة.
من جانبها، أشادت السفيرة لمبرت بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مثنيةً على التنسيق المثمر في مختلف القضايا المشتركة. كما أعربت عن املها في تعزيز وادامة هذا التعاون المشترك


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