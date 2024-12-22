مذكرة تعاون بين النيابة العامة الأردنية ونظيرتها السعودية

وطنا اليوم:وقع رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، ونظيره السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة، وذلك خلال أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب التي عقدت أخيرا في السعودية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وتضمنت المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما شملت تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.