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إطلاق فيديو كليب “آمان” للفنان عزيز عبدو على يوتيوب

منذ 11 ثانية
إطلاق فيديو كليب “آمان” للفنان عزيز عبدو على يوتيوب

وطنا اليوم:طرح الفنان عزيز عبّدو الملقب ب ” The King of Arab Pop ” احدث اعماله الغنائية بعنوان “آمان” وهي من الالبوم الخليجي الذي صدر هذا الصيف، آمان من كلمات طلال الرواشدة ، وألحان وتوزيع حاتم منصور ، التسجيل والمكساج حسني أبو زهرة ، وهي من إنتاج Soul Sound Music، إشراف عام زياد كريمة .
وتقول كلماتها :
امان امان .. يحبه قلبي يحبه والله يبوي .. امان امان .. ممنون لـ حبه انا ممنون .. امان امان .. شوقي له م له اخر والله يبوي
امان امان .. مجنون فيه انا مجنون .
توهان توهان .. جاني سلم مشى وخذا قلبي معاه .. ولهان ولهان .. على شوفه عساني فداه .. ضميان ضميان .. كنت قبله ، التقيته وقلبي رواه .. امان امان .. تضحكلي الدنيا وانا وياه .
وصور هذا العمل ” أمان” تحت إدارة المخرجة رندلى قديح ، في قلب صحراء الفجيرة ، ليعكس المكان جماليات الرمال التي وشمت في وجداننا الحب والاشواق .
“آمان” تم اطلاقها على القناة الرسمية اليوتيوب للفنان عزيز عبّدو ، وعلى كافة المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الاذاعية والفضائيات الخليجية والعربية .
اشرف على المظهر : مستشارة الصورة و المظهر : ميساء عساف، منسق الازياء: علي قديح والجدير بالذكر بان التسويق الرقمي ل Brighten Ads
للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :


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