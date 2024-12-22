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ولي العهد يترأس اجتماعا للقطاع السياحي

منذ 52 ثانية
ولي العهد يترأس اجتماعا للقطاع السياحي

وطنا اليوم:ترأس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث القطاع السياحي في عام 2025.
وحضر الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ورئيس سلطة اقليم البترا التنموي فارس بريزات، وعدد من المعنيين بالقطاع السياحي.
وبحث الاجتماع آليات تطوير السياحة واستقطاب السياح للمملكة في العام المقبل


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