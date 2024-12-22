الغذاء والدواء : منتج الأرز رقم 1121 غير مصنع من البلاستيك

وطنا اليوم:أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرة توعوية حول دلالة الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز.

وأشارت في بيان اليوم الأحد، إلى أن الرقم المذكور لا يشير إلى أن صنف الأرز مصنع من البلاستيك، وإنما إلى نوع طبيعي من الأرز تتم زراعته في بعض المناطق خاصة الهند وباكستان وتجمع حبوبه بعد الحصاد.

وبينت أنه تتم معالجة الحبوب بعدة طرق مثل إزالة القشرة الخارجية والتمليح، والتعبئة، ليصبح جاهزا للتوزيع في الأسواق والاستهلاك، وهو من الأنواع التي تتمتع بخصائص غذائية من حيث المذاق والقوام وطول الحبة وتحظى بشعبية في الأسواق العالمية.