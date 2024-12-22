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مكافحة الفساد : إحالة 176 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء خلال 2024

منذ 17 ثانية
مكافحة الفساد : إحالة 176 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء خلال 2024

وطنا اليوم:أفاد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، بأن عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي أن الهيئة قطعت خلال السنوات الماضية شوطًا كبيرًا في محاصرة جيوب الفساد، استنادًا إلى خطط استراتيجية استهدفت خلق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال تفعيل معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة.
وأضاف حجازي أن الأردن حقق المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي.
وأوضح أن مؤشر سيادة القانون أظهر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدماً على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال عامي 2023-2024.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني في عام 2022، الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية.
وأكد حجازي أنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر، والتي ستكون وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).


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