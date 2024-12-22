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القضاة يتفقد عددا من المصانع داخل الحرة الأردنية السورية

منذ 12 ثانية
القضاة يتفقد عددا من المصانع داخل الحرة الأردنية السورية

وطنا اليوم:تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عدداً من المشاريع الاستثمارية الصناعية داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وسير العمل فيها.
وجال الوزير على مرافق عدد من المصانع ومراحل وكميات الإنتاج وكذلك التصدير واستمع الى ايجاز من القائمين على تلك المصانع وأنشطها الإنتاجية المختلفة.
وقال المهندس القضاة أن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة تلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري بين الأردن وسوريا وكذلك تدفق التجارة من والى العديد من البلدان إضافة الى دورها في تحفيز المستثمرين والقطاعات التصديرية


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