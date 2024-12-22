الشرع: الفصائل المسلحة ستدمج في الجيش الجديد

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة في سوريا أن أحمد الشرع التقى الفصائل العسكرية وناقش شكل المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أن الشرع قال إن الفصائل ستدمج بمؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وفي وقت سابق أكد الشرع، أنه سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية. وأضاف أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.

كما أكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%.

وفي سياق متصل، تم تكليف المهندس مرهف أبو قصرة بتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

ويُذكر أن أبو قصرة يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وقد عمل في مجال الهندسة العسكرية في المناطق المحررة منذ بداية العمليات العسكرية، حيث قاد العديد من العمليات العسكرية الهامة.

وفي خطوة أخرى من الحكومة السورية المؤقتة، تم تكليف أسعد حسن الشيباني بتولي حقيبة وزارة الخارجية، بينما تم تعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة.

رفع العقوبات

وكان الشرع أكد أن سوريا المتعددة لا يمكن أن تتحول إلى أفغانستان. ورأى أن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها أو للغرب.

كما دعا إلى رفع كافة العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق، كي تنهض من جديد.

كذلك طالب بشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

هذا، وأكد القيادي الذي بات بمثابة الحاكم العسكري الفعلي في البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو، أكثر من مرة في السابق أنه لا مجال لإقصاء أي من المكونات السورية، مشددا على وحدة كافة المواطنين.

هجوم على مناطق عدة

يذكر أن فصائل مسلحة كانت شنت منذ نحو أسبوعين هجوماً على مناطق عدة في سوريا، ثم سيطرت على حلب وحماة وحمص، ولاحقاً العاصمة دمشق.

لتعلن في الثامن من ديسمبر سقوط الأسد، الذي فر إلى روسيا، حيث منح حق اللجوء الإنساني.

فيما عمدت إلى فتح كافة السجون في البلاد، مطلقة مئات المعتقلين والمساجين.