اسقاط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر

وطنا اليوم:أعلن الجيش الأميركي أن طيارين اثنين من البحرية الأميركية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة “نيران صديقة”.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية، “قفز طياران من البحرية الأميركية بأمان فوق البحر الأحمر خلال الساعات الأولى من صباح 22 ديسمبر عندما أسقطت طائرتهما المقاتلة من طراز F/A-18 في حالة واضحة من نيران صديقة”.

وأضاف البيان: “أطلق الطراد الصاروخي الموجه يو إس إس جيتيسبيرج (CG 64)، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان، النار عن طريق الخطأ على طائرة F/A-18 التي كانت تحلق من يو إس إس هاري إس ترومان وأصابتها”.

البيان ذكر أنه “تم إنقاذ الطيارين بأمان”. وتشير التقييمات الأولية إلى أن أحد أفراد الطاقم أصيب بجروح طفيفة. لم يكن هذا الحادث نتيجة لنيران معادية”، مشيراً إلى أنه “يجري تحقيق كامل” في الحادث.

وتسلط الحادثة الضوء على مدى خطورة ممر البحر الأحمر الذي شهد عاما من الهجمات المستمرة على السفن من قبل الحوثيين في اليمن، على الرغم من وجود دوريات عسكرية أميركية وأوروبية في المنطقة.

وكانت القوات الأميركية تنفذ ضربات جوية استهدفت الحوثيين في اليمن وقت وقوع الحادث، ولم يقدم بيان القيادة المركزية الأميركية تفاصيل إضافية حول طبيعة المهمة