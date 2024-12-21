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خبر سار الأردنين”البنك المركزي يخفّض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي”

21 ديسمبر 2024
خبر سار الأردنين”البنك المركزي يخفّض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي”

وطنا اليوم_

عمان – السبت، 21-12-2024

أعلن البنك المركزي الأردني يوم الخميس الماضي عن خفض أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة تحديات تضخمية وتباطؤ النمو العالمي.

يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء على المقترضين، ما يشجع على الاستثمار ويزيد من الاستهلاك المحلي. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز قطاع الأعمال والعقارات، مع تخفيض تكاليف القروض الشخصية وقروض السيارات والمساكن.

ورغم أن القرار يُعتبر إيجابيًا لدعم الاقتصاد، إلا أنه قد يؤثر على المدخرين بسبب انخفاض عوائد الودائع. ومع ذلك، أكد خبراء ماليون أن هذه الخطوة ستزيد من الطلب المحلي وتساهم في تحقيق استقرار العملة الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأشار الدكتور عدلي قندح إلى أن تخفيض الفائدة سيساعد في تمويل مشاريع جديدة ويحفّز الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بحدود تضخمية منخفضة نظرًا لضعف الطلب العالمي واستقرار أسعار المواد الأساسية.

وأضاف الدكتور رعد التل أن القرار يقلل تكلفة الاقتراض ويعزز قدرة الأفراد والشركات على الاستثمار والتوسع، مما يُسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصا

دي مستدام.


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