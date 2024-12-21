وزارة الصحة تنفي تصريحات متداولة منسوبة للهواري.. لا خطة لبناء مستشفى للسرطان في الكرك

وطنا اليوم_نفت وزارة الصحة تصريحات منسوبة لوزير الصحة تم تداولها في عدد من وسائل الإعلام، حول وجود خطة استراتيجية لبناء مستشفى متخصص لمعالجة السرطان في الكرك.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى ضرورة توخي الدقة قبل نشر أي معلومات والرجوع إليها للاستفسار حول أي موضوع.

وأكدت الوزارة أن إجاباتها على الأسئلة الموجهة من النواب لم تتطرق إلى وجود خطة لبناء مستشفى للسرطان في الكرك، مشيرة إلى أن البيانات المتعلقة بالسجل الوطني للسرطان تُظهر أن الزيادة في حالات السرطان في الأردن هي ظاهرة عامة تشمل مختلف المحافظات خاصة تلك المرتبطة بالتدخين، حيث تعزى هذه الزيادة إلى انتشار عوامل الخطورة مثل التدخين والسمنة.

وأوضحت الوزارة في إجاباتها أنها تعمل على إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على السرطان، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيدا للإطلاق، حيث ستتضمن الاستراتيجية خطة للتوسع في وحدات علاج السرطان بناءً على بيانات سجل السرطان والتنبؤات المستقبلية.

وبينت الوزارة أنه تم تزويد مستشفى الكرك الحكومي ومركز صحي غور المزرعة بجهاز ماموغرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، كما يجري العمل على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز الحسين للسرطان بدأ بتأسيس مركز جديد في محافظة العقبة سيتضمن عيادات خارجية تقدم خدمات طبية متنوعة، تشمل الفحوصات للكشف المبكر عن السرطان، والعلاج الكيميائي، والأشعة، والفحوصات المخبرية، حيث يتم استقبال الحالات ضمن الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة.