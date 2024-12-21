الأردن.. الحكم على أب وابنه بتهمة تجارة الكريستال المخدر

وطنا اليوم_أصدرت محكمة أمن الدولة حكمًا بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة على رجل وابنه، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بتهريب وتجارة مادة الكريستال المخدرة. وأيدت محكمة التمييز القرار.

ووفقًا لوقائع القضية، تبين أن المتهم الأول (الأب)، الذي يعمل سائق شاحنة على خط عمان-سوريا، قام بتهريب كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل دلة قهوة من سوريا إلى الأردن.

وعند وصوله إلى منزله في مدينة مادبا، عرض على ابنه (المتهم الثاني) مساعدته في بيع المادة مقابل مبلغ 20 ألف دينار.

ووافق الابن على العرض وبدأ بالبحث عن مشترٍ. وخلال ذلك، وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بتورط الابن في عرض المادة للبيع.

تنكر أحد ضباط الإدارة كمشتري، واتفق مع المتهم على شراء نصف كيلوغرام من الكريستال مقابل 10 آلاف دينار.

وتم تحديد مكان التسليم في إحدى مناطق مادبا. حضر الابن إلى الموقع وأجرى اتصالًا بوالده لإحضار الكمية المتفق عليها.

عندما وصل الأب حاملاً الكيس الذي يحتوي على المادة، عرض على الضابط كمية إضافية بنصف كيلوغرام بنفس السعر.

عندها أعطى الضابط إشارة للقوة الأمنية المرافقة، ليتم القبض على الأب والابن في موقع الحدث.

وعند تفتيش منزلهما، تم ضبط نصف كيلوغرام آخر من مادة الكريستال مخبأ في حديقة المنزل.

وأدانت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بحيازة وبيع واستيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار.