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الناصر: علينا وضع خطة طوارئ مائية للصيف القادم

21 ديسمبر 2024
الناصر: علينا وضع خطة طوارئ مائية للصيف القادم

وطنا اليوم – حذر وزير المياه والري الأسبق، الدكتور حازم الناصر، من المؤشرات المطرية غير المبشرة هذا العام، مشيرًا إلى أن معدل الهطول المطري لم يتجاوز 2% من المعدل العام، بينما يتوقع عادة أن يصل إلى 30% في هذه الفترة من العام.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الوطني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، السبت، أشار الناصر إلى أن مخزون السدود لا يتجاوز 20% في الوقت الحالي، مقارنة بـ 40% في نفس الفترة من الأعوام السابقة.

وأضاف الناصر أن الوضع الحالي يفرض ضرورة وضع خطة طوارئ مائية للصيف القادم، تتضمن مشاريع ذات مسار سريع وإجراءات تتعلق بإسالة المياه، وتقنين استخدامها، بالإضافة إلى التوعية العامة حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية. وأكد الناصر على أهمية زيادة التزويد المائي عبر وسائل متعددة، مثل حفر الآبار وتنقية المياه الجوفية العميقة، وتأهيل العديد من الآبار الموقوفة، لضمان الاستعداد لموسم الصيف إذا استمر الوضع المائي على حاله.

وشدد الناصر على أن هذه الخطة تعتبر ضرورية لمواجهة التحديات المائية في حال استمر الموسم الجاف، مع استمرار الهطولات المطرية دون المعدل العام .


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