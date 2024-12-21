مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح فعاليات اليوم الطبي المجاني السادس لنادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، صباح اليوم الخميس فعاليات اليوم الطبي المجاني السادس لنادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية.

وأكد مهيدات أهمية مبادرات المجتمع المحلي ومساهمتها الفاعلة في القطاع الصحي والطبي الوطني من خلال التشاركية في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي، مثمنا جهود نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية في تنفيذ فعاليات اليوم الطبي المجاني والأنشطة المختلفة وكذلك جهود الأطباء وممثلي الجهات المشاركة، مبديا الاستعداد لدعم النادي في عقد ثلاث فعاليات أيام طبية مجانية سنويا بدلا من فعاليتين.

واستذكر مهيدات في حديثه مسيرة تربوية وتعليمية تاريخية للكلية العلمية الإسلامية ممتدة على مدار ما يزيد عن 77 عام ، حيث تم تأسيس الكلية عام 1947 وتلقى عدد من القادة الهاشميين علومهم الأولى فيها، في مقدمتهم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وعدد من أصحاب السمو الأمراء ورؤساء الحكومات وأجيال على مستوى عال من العلم والحس الوطني.

من جهتها أشارت أمين عام نادي خريجي الكلية العلمية الاسلامية السيدة نشوى فاروق عبيدات أن النادي مكرمة ملكية وحاضنة للمشاريع، لافتة إلى أن الهدف من اليوم الطبي هو تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمجتمع المحلي واستشارات متنوعة، مثمنة جهود كافة الشركاء في هذا اليوم سواء وزارة الصحة والمؤسسة ومديرية صحة محافظة العاصمة وبنك الدم ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات والمختبرات الطبية وشركات الأدوية .

واطلع مهيدات خلال جولة في الأقسام التابعة للمؤسسات الطبية المشاركة في اليوم الطبي المجاني على الخدمات الطبية والعلاجية والاستشارية المقدمة مجانا من قبل فرق طبية متخصصة وإجراء فحوصات وتحاليل طبية متنوعة، حيث غطت هذه الخدمات عدة اختصاصات من مختبرات واختصاص طب عام وباطني ونسائية وعيون وجلدية وعظام وأسنان وطب أطفال وإقلاع عن التدخين والعلاج والتأهيل الطبيعي والنطق والسمعيات.

وتضمن اليوم الطبي الذي أقيم بحضور أمين عام مدرسة الكلية العلمية الاسلامية الأستاذ حسين الطراونة ومدير عام مدرسة الكلية العلمية الاسلامية الدكتورة سهى الإدلبي ومستشار التغذية الدكتور باسم أبو بكر ورئيس لجنة صحة مجتمع الجبيهة الدكتور يوسف المشني، محاضرات تثقيفية حول الغذاء والتوقف عن التدخين والسمنة والوزن الصحي والإقلاع عن التدخين ومقاومة البكتيريا للمضادات والتصوير الطبي للأطفال .