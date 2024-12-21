أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى بشار رياض المفلح

وطنا اليوم_

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعونَ)

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى أسرة شركة الاسواق الحرة الأردنية ممثله بأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و كافة العاملين فيها

المغفور له بإذن الله بشار رياض المفلح

شقيق رئيس مجلس الإدارة معالي ايمن المفلح

نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.