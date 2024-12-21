تطبيق “إلى” يوزع جوائز إضافية في منصته الترويجية لجائزة الكنز الكبرى للعام 2024 بالعبدلي مول

وطنا اليوم_حقق تطبيق “إلى”، المدعوم من بنك ABC الأردن، نجاحاً باهراً من خلال منصته الترويجية لجائزة “الكنز” الكبرى المتواجدة في الفترة الممتدة بين 16-22 كانون الأول في العبدلي مول بالطابق الارضي بالقرب من البوابة رقم 2 بين الساعة 4 و10 مساءً.

شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من المجتمع الأردني، حيث تمكن عملاء “إلى” وزوار المنصة من المشاركة في الفعاليات المشوّقة والفوز بمبالغ مالية تودع في حساب الكنز، مما يدعم عملاء “إلى” لزيادة فرصهم بالفوز بالجوائز الكبرى التي تبلغ مائة الف دينار اردني للرابح الأول بالإضافة إلى خمسون ألف دينار أردني للرابح الثاني، إذ كل أيداع بقيمة 50 دينار أردني فوق الحد الأدنى 500 دينار أردني، يمنح المشاركين فرصة إضافية بالفوز بالجوائز الكبرى. ويمكن زيادة فرص الفوز عبر إيداع مبالغ أكبر في حساب الكنز.

تعكس المنصة الترويجية التزام تطبيق “إلى” بتشجيع ثقافة الإدخار بين عملائه ومساندتهم لتحقيق أهدافهم المالية بسهولة وفعالية إضافة إلى تقديم تجارب مصرفية متطورة ورؤى مالية مبتكرة تُعزز من قدرة الأفراد على تحقيق النجاح المالي الشخصي ضمن بيئة مصرفية رقمية حديثة ومتطورة.

الجدير بالذكر أن حساب الكنز من تطبيق “إلى” قد اكتسب شعبية واسعة بين العملاء في الأردن وذلك لإتاحته فرص الفوز بجوائز نقدية كبيرة عبر السحوبات الشهرية التي تجري على مدار العام. آخر موعد لإيداع مدخراتكم في حساب الكنز والدخول في السحب على الجوائز الكبرى في نهاية العام التي تبلغ مائة ألف دينار أردني للرابح الأول بالإضافة إلى خمسون ألف دينار أردني للرابح الثاني هو 31 كانون الأول 2024. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://ilajordan.com

عن تطبيق “إلى”:

تطبيق “إلى”، المدعوم من بنك ABC الأردن، هو منصة مصرفية رقمية مبتكرة تهدف إلى تقديم خدمات مالية بسيطة وآمنة وفعالة. يركز التطبيق على تعزيز الثقافة المالية وتشجيع الإدخار، ليصبح بذلك رائداً في إعادة تعريف الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن.