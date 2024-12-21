كوتة بـ %20 للحليب المستورد “طويل الأمد”

وطنا اليوم_تعتزم وزارة الزراعة وضع كوتة بنسبة 20 % سنويا من 3 إلى 5 سنوات للحليب المستورد “طويل الأمد “، ودراسة الكميات الموجودة منه في الأسواق، بهدف تنمية المزارع والمصانع وخلق فرص عمل في القطاع، ليكون هناك منتج وطني متكامل بخصوص المطعمات وحليب طويل الأمد وقليل الدسم.

كما أنها تعتزم إصدار رخص لتصدير البكاكير للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض بإنتاج الحليب، وفق ما اتفق عليه وزير الزراعة خالد الحنيفات مع مربي أبقار وثروة حيوانية أخيرا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الزراعة خالد الحنيفات، بحضور مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية مصباح الطراونة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، وعضو الجمعية ماجد عليان، ومدير مديرية التسويق والمعلومات بالوزارة خليل عمرو.

وأكد المجتمعون، أهمية القطاع لملف تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مبديا استعداد الوزارة لدعمه بإضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية، لخدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.

المزارعون في الوزارة، طالبوا بإعادة تفعيل معادلات تصنيع الألبان والأجبان، وضبطها، لافتين إلى أن الوزارة وعدت سابقا إلى استعداد الوزارة لدعم القطاع، بإزالة العقبات، وتعزيز الاستثمار والتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

من جهته أشار الحاج إلى نجاح القطاع بالتشارك مع الوزارة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته، وتشديد الوزارة على تحديد المعادلات الفنية والتصنيعية لدعم القطاع، وتعزيز الأمن الغذائي. واتفق المجتمعون على إصدار رخص لتصدير البكاكير، إذ يوجد في الأردن حاليا نحو 20 ألف باكيرة، ما يجعلها دولة مصدرة لها.

وكان مربو أبقار، طالبوا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب البودرة بتصنيع منتجاتها، مبينين أن هناك عزوفا من المصانع عن طلب حليب الأبقار من المزارعين، موضحين بأن حليب البودرة يمنع استخدامه بمصانع الألبان، وفق المواصفات والمقاييس الأردنية، لكنهم لفتوا إلى أن بعض المصانع تستخدمه، ما يسبب ركودا لكميات الحليب الطازج، ويؤدي لوقف الإنتاج وخروج العديد من المزارعين من القطاع.