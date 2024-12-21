11 قتيلا بحادث دهس في ألمانيا والمشتبه به سعودي

وطنا اليوم_ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام ألمانية الجمعة أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص بسوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي البلاد، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا سقطوا جراء حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد بماغدبورغ.

وقالت

وكالة الأنباء الألمانية أنه تم القبض على سائق السيارة، دون تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر أخرى ان المشتبه به في تنفيذ الهجوم سعودي الجنسية ، ونفذ هجوم دهس بسيارة فارهة.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة تشتبه في وجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة الدهس.

وتعليقا على الحادث، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد “تثير أسوأ المخاوف”.

كما قال متحدث باسم حكومة ولاية ماغدبورغ إن الحادث “ربما يكون هجوما”.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين عقب الحادث.