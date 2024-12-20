13% من الأردنيين يتلقون دعماً شهرياً من صندوق المعونة

وطنا اليوم:كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن 235 ألف أسرة أردنية تستفيد شهرياً من خدمات الدعم النقدي التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، ما يعادل 13% من إجمالي المواطنين.

وأوضحت بني مصطفى، في ردها على سؤال نيابي من النائب ديما طهبوب، أن هذا الدعم يُمول من موازنات سنوية تتجاوز قيمتها 265 مليون دينار، مشيرةً إلى أن الصندوق يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة