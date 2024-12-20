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رسمباَ .. منح الأردنيين تأشيرة الدخول لروسيا إلكترونياً

20 ديسمبر 2024
رسمباَ .. منح الأردنيين تأشيرة الدخول لروسيا إلكترونياً

وطنا اليوم:أبلغت السلطات الروسية السفارة الأردنية في موسكو رسمياً البدء بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونياً، اعتباراً من ٥ كانون الأول ٢٠٢٤.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن السلطات الروسية قد أوضحت للسفارة الأردنية في موسكو أن السلطات الروسية قد سمحت للمواطنين الأردنيين بالحصول على التأشيرة الإلكترونية الموحدة اعتباراً من الخامس من الشهر الحالي، والتي تمكنهم من الحصول على هذه التأشيرة دون الحاجة إلى رسالة دعوة أو حجز فندقي مسبق أو أية وثائق تؤكد الغرض من السفر إلى الاتحاد الروسي، موضحة أن التأشيرة معتمدة لغايات السياحة والزيارات الخاصة أو زيارات العمل والمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية المختلفة في روسيا الاتحادية.
وأوضح السفير القضاة أن السلطات الروسية أشارت إلى أن مدة صلاحية التأشيرة الإلكترونية (٦٠) يوماً من تاريخ الإصدار، وتؤهل حاملها لزيارة الأراضي الروسية لفترة لا تتجاوز (١٦) يوماً من تاريخ الدخول (بما في ذلك يومي القدوم والمغادرة).
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن شكرها للجانب الروسي على هذه الخطوة التي تعزز التعاون المشترك وتعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين


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