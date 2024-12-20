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غضب أممي لمقتل 3 موظفين من برنامج الأغدية العالمي في السودان

20 ديسمبر 2024
Sudan, Tuneybah camp, Gedaref State, 5 May 2023 In the photo: WFP food distributions in Tuneybah camp, Gedaref State, are underway to support around 22,000 Tigrayan refugees who fled to Sudan late 2020 when conflict broke out in Tigray, Ethiopia.

وطنا اليوم:أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن غضبه الشديد إزاء مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان أمس، عندما تعرض المكتب الميداني للوكالة في ياربص بولاية النيل الأزرق لقصف جوي.
وأدان غوتيريس في بيان صدر باسمه جميع الهجمات على موظفي ومرافق الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية، داعيا إلى “إجراء تحقيق شامل”.
وقال، إن حادثة الأمس تؤكد على الخسائر المدمرة التي يخلفها الصراع الوحشي في السودان على ملايين الأشخاص المحتاجين والعاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديدات الكبيرة لسلامتهم الشخصية، فإنهم يواصلون بذل كل ما في وسعهم لتقديم الدعم الحيوي أينما كان ذلك ضروريا.
ودعا غوتيريش الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الإغاثة، وكذلك المباني والإمدادات الإنسانية، مشددا على أنه “لا ينبغي توجيه الهجمات ضدهم، ولابد من اتخاذ الاحتياطات الممكنة كافة لتجنب إلحاق الأذى بهم”.
وأكد ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وأن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع كل أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب


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